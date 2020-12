AZ-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso rilancia Ghoulam

Faouzi Ghoulam ritrova una maglia da titolare questa sera in Europa League contro l’AZ. Ecco le probabili formazioni

Il Napoli questa sera affronta in trasferta l’AZ nella quinta giornata della fase a gironi dell‘Europa League.

Turnover limitato per Gennaro Gattuso che in difesa rilancia Ghoulam mentre in attacco c’è un turno di riposo per Lozano con Zielinski e Politano a completare il reparto con Insigne e Mertens.

AZ (4-3-3): Verhulst; Wijndal, Martins Indi, Chatzidiakos, Svensson; Stengs, Koopmeiners, Midtsjo; Gudmundsson, De Wit, Boadu

NAPOLI (4-3-3) : Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabiàn, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne