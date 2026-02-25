Bad Bunny omaggia Pelé, la storica giacca indossata durante il concerto: cos’è successo

Bad Bunny omaggia Pelé, la storica giacca indossata durante il concerto: l’accaduto durante l’esibizione dal vivo andata in scena a San Paolo

Il Re del calcio e la stella della musica si sono incontrati sul palco dell’Allianz Parque di San Paolo. Durante il suo atteso concerto sold out, l’artista portoricano Bad Bunny ha regalato al pubblico brasiliano un tributo indimenticabile a Pelé, esibendosi dal vivo indossando la storica giacca portata da O Rei durante la Coppa del Mondo del 1966.

Il tributo non si è limitato alla scelta del guardaroba. Bad Bunny ha modificato il testo della sua celebre hit Monaco. Il verso originale, che citava Messi e Maradona, è stato trasformato inserendo il riferimento a Pelé, infiammando immediatamente tutti i presenti.

Dietro questa iconica apparizione si nasconde un lavoro frenetico, risolto in meno di 24 ore. L’idea è nata dallo stilista Marvin Linares. La ricerca ha condotto il team da Cassio Brandao, proprietario del negozio Alambrado Futebol e Cultura e possessore di numerosi cimeli legati all’idolo del Santos. La collaborazione ha rischiato di saltare subito. Al primo tentativo, lo staff del cantante ha trovato la saracinesca del locale abbassata.

NEGOZIO CHIUSO – «Venerdì sono passati dal negozio, ma avevo dato il giorno libero a tutta la mia squadra dopo la faticosa uscita del mio libro»

Grazie al rapido passaparola tra i collezionisti, il team ha rintracciato il proprietario sabato mattina per un incontro. Insieme hanno selezionato i capi sportivi, rispettando due rigide condizioni. È stato vietato l’uso di maglie autografate per la paura della pioggia. Inoltre, la giacca è stata prestata gratuitamente in cambio di un pass Vip. A fine serata, il prezioso cimelio è stato regolarmente restituito.

RESTITUZIONE CIMELIO – «Completamente sudato, ma in condizioni impeccabili»