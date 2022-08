Bakayoko Milan, si va verso la risoluzione: tutti i dettagli

Il Milan e Bakayoko viaggiano spediti verso la risoluzione del contratto: tutti i dettagli sul mercato dei rossoneri

Importanti aggiornamenti riferiti dal collega Gianluca Di Marzio per quanto riguarda il mercato del Milan. I rossoneri infatti viaggiano verso la risoluzione del contratto di Bakayoko, legato da un altro anno di prestito. Il francese a quel punto rescinderebbe anche il contratto con il Chelsea per potersi accasare a parametro zero o al Monza o ad un club di Premier League.

Sul fronte Vranckx proseguono invece con crescente fiducia i dialoghi con il Wolfsburg per il prestito oneroso con diritto di riscatto: ci si avvicina alla fumata bianca.