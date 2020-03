Bale Real Madrid avanti fino al 2022: le parole dell’entourage

Gareth Bale non ha vissuto la miglior stagione della sua carriera: il gallese però potrebbe restare al Real Madrid

Gareth Bale resterà ancora al Real Madrid. Ad assicurarlo è l’entourage del gallese sulle pagine di AS.

«L’idea di Gareth, ora più che mai, è quella di terminare il suo contratto col Real fino al 2022. Dove sta meglio che in Spagna?», così riporta il quotidiano spagnolo. Futuro ancora Blancos per l’attaccante gallese: dopo le tante voci su un addio in estate, si preannuncia una permanenza per altri due anni.