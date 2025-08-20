Bailey-Roma, UFFICIALE l'arrivo del nuovo giocatore giallorosso. Le ultime - Calcio News 24

Bailey-Roma: ufficiale l’arrivo del talento giamaicano in giallorosso. La situazione

La notizia è ora ufficiale: il club capitolino ha annunciato l’arrivo di Leon Bailey. Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, l’AS Roma ha confermato il trasferimento dell’esterno offensivo dall’Aston Villa. L’operazione si è conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permette alla società giallorossa di testare il valore del giocatore in Serie A prima di un eventuale acquisto definitivo.

Il trasferimento segna un momento storico per il club: con l’approdo di Bailey a Roma, si registra infatti il primo giocatore giamaicano nella storia della società. Un dato curioso ma significativo, che evidenzia l’apertura internazionale sempre più marcata del progetto sportivo giallorosso.

Nato a Kingston nel 1997, Bailey ha lasciato la Giamaica giovanissimo per inseguire il sogno europeo, trasferendosi nel Vecchio Continente a soli 13 anni. Il suo percorso professionale è partito in Belgio, dove ha vestito la maglia del Genk, per poi proseguire in Germania con il Bayer Leverkusen, club in cui ha messo in mostra il suo talento cristallino. Dal 2021 è passato all’Aston Villa in Premier League, dove ha alternato alti e bassi ma ha comunque confermato il suo potenziale.

Nel corso della sua carriera, il nuovo acquisto giallorosso ha collezionato ben 377 presenze tra campionati nazionali, coppe e competizioni internazionali, mettendo a segno 76 reti. Numeri che testimoniano la sua pericolosità sotto porta e l’attitudine offensiva, qualità che potranno tornare molto utili alla Roma nel corso della stagione.

In termini di caratteristiche tecniche, Bailey è un esterno d’attacco rapido, dotato di ottimo dribbling, capace di agire su entrambe le fasce ma con una preferenza per la destra, da dove può rientrare sul suo piede sinistro per cercare la conclusione.

Per la sua nuova avventura alla Roma, Leon Bailey ha scelto la maglia numero 31, un numero che già lo aveva accompagnato in passato e che ora porterà con sé nella Capitale.

Con l’ufficialità del trasferimento, il binomio Bailey-Roma entra subito nel vivo: i tifosi sperano che il talento caraibico possa incidere fin da subito, regalando gol, assist e spettacolo all’Olimpico. Benvenuto a Roma, Leon!