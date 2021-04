Genoa, Ballardini: «Lasciamo stare l’arbitro. Scamacca? Ve lo racconto»

Davide Ballardinii, tecnico del Genoa, ha parlato del pareggio contro la Fiorentina: ecco le parole dell’allenatore rossoblu

Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Genoa-Fiorentina.

LA GARA – «L’arbitro lo lasciamo stare. E’ stata una gara difficile, la Fiorentina è una squadra forte. Il risultato era di straordinaria importanza dopo la sosta, sapevamo di trovare una squadra con qualità straordinarie. Partita non bella ma giocata in maniera sporca. Occasione sprecata? Parlo della prestazione, eravamo un po’ appesantiti. Ora avremo più partite che allenamenti. Eysseric su Zappacosta? Sbagliano tutti, io ai miei giocatori dico di non entrare in maniera così scomposta».

SCAMACCA – «Pronto per la Nazionale maggiore? Ha delle qualità importantissime. Da qui a dire questo bisogna che aspettiamo un po’. In questo mese e mezzo, dopo un gennaio tribolato per le tante voci, ha mostrato qualità importanti. Deve imparare a muoversi nel gioco. Imparerà perchè è un ragazzo umile. Per ora non è pronto per la Nazionale maggiore».