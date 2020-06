Si era parlato di un possibile interessamento del Fenerbahce per Mario Balotelli ma il direttore sportivo Emre nega tutto

«Non ci interessa». Questa la risposta di Emre Belözoğlu, direttore sportivo del Fenerbahce, al possibile interessamento del club turco per Mario Balotelli.

Secondo media tuchi, Emre ha posto il veto sul nome di Balo per i troppi problemi creati da ‘Supermario’ in ogni squadra in cui è andato, pur essendo un ottimo attaccante.