Balotelli Brescia, incontro saltato con Cellino: il presidente non lo riceve

Rapporto ai minimi storici fra Mario Balotelli e il presidente del Brescia Massimo Cellino. Le ultime sull’attaccante

E’ rottura totale fra Mario Balotelli, attaccante del Brescia, e il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino. Rapporti tesi fra le due parti dopo l’assistenza ingiustificata di Supermario all’allenamento.

Secondo quanto appreso dall’Ansa, oggi la punta e il numero uno del Brescia si sarebbero dovuti incontrare per un chiarimento. Il presidente Cellino, tuttavia, alla fine avrebbe deciso di non ricevere più Balotelli, che aveva atteso negli uffici del club per circa mezz’ora.