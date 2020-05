Balotelli Brescia, l’ennesimo «strappo» della carriera di SuperMario. Dalla maglia buttata via alla “gita” a Scampia

Nemmeno nella sua Brescia. Un declino lento per Mario Balotelli, ormai sempre più lontano dalle Rondinelle dopo gli accadimenti degli ultimi giorni. Ormai a fine stagione sarà rottura.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio a SuperMario e alle sue Balotellate: dalla maglia dell’Inter gettata via a tutto quello che ha combinato al Manchester City. Cambiano le stagioni e le maglia, ma Balotelli non cambia mai.