Balotelli-Brescia: nuovo scontro. Mario out all’allenamento, il club…

Prosegue la diatriba tra il Brescia e Mario Balotelli. L’attaccante ha saltato un altro allenamento: le ultimissime

Non si placano le polemiche tra Mario Balotelli e il Brescia. Ieri l’attaccante ha saltato il doppio allenamento agli ordini di Diego Lopez e il centravanti non si presenterà a Torbole nemmeno quest’oggi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe avvisato la società: Mario avrebbe fatto sapere di non potersi recare al centro sportivo per problemi gastrointestinali ma la versione non trova riscontri all’interno della società e fa intendere che il giocatore non abbia avvisato nessuno delle assenze.