Balotelli Brescia, si attende il tampone: da lunedì SuperMario in gruppo? Il giocatore può rientrare in vista del prossimo match

Mario Balotelli può rientrare in gruppo già da lunedì. Il numero 45 ha effettuato ieri il secondo tampone e nei prossimi giorni, in caso di esito negativo (come il primo, ndr), potrà tornare a far parte del gruppo.

Ora la palla passa a Massimo Cellino – come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport -, il presidente dovrà decidere come muoversi nei confronti del calciatore.