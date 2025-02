Balotelli, pronta una nuova destinazione per l’attaccante. Il presidente: «In estate prometto di comprarlo!»

Quale sarà il futuro di Mario Balotelli? Il presidente del Trapani ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul centravanti

A Sicily In The Box, Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Mario Balotelli del Genoa:

LE PAROLE – «L’ho sognato ma bisogna fare i conti con la realtà purtroppo. C’è stata una chiacchierata con il suo procuratore Facchinetti, a cui abbiamo chiesto la disponibilità. Ci è stato detto fino all’ultimo di aspettare ma evidentemente il ragazzo non se l’è sentita di scendere così in basso di categoria e siamo rimasti che in caso di Serie B a giugno ci riproverò. Alla fine è sempre Serie C, ecco perché voglio prima possibile andare in Serie B, per contare di più in Italia».