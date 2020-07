Balotelli, il futuro è in Brasile: su di lui Vasco e Flamengo, ma attenzione alla Cina. Il numero 45 lascerà Brescia al termine della stagione

Mario Balotelli è sempre più lontano dal Brescia. L’attaccante delle Rondinelle, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, piace a Flamengo e Vasco.

Diverse le destinazioni per il numero 45, ormai in rotta di collisione con il club bresciano. In Brasile ha diversi estimatori, su tutti il Flamengo, ma attenzione anche alle offerte che potrebbero arrivare dalla Cina.