Balotelli insieme a Rocco Siffredi: il Brescia vieta la diretta Instagram

Mario Balotelli doveva tenere una diretta Instagram con Rocco Siffredi ma il Brescia ha vietato la chiacchierata con il pornoattore

Mario Balotelli doveva tenere una diretta Instagram con Rocco Siffredi, caposaldo del cinema porno nel mondo. La diretta Instagram, tuttavia, è stata cancellata dal Brescia.

Come spiega Tuttosport questa mattina, non appena Massimo Cellino ha saputo della chiacchierata social organizzata dai due, ha preferito stoppare tutto. D’altra parte Balotelli, anche nel passato recente, ha spesso rilasciato dichiarazioni scomode in contesti simili.