Balzaretti: «Ilicic era soprannominato la nonna» – VIDEO

Ai microfoni di DAZN Federico Balzaretti racconta Josip Ilicic, suo ex compagno di squadra ai tempi del Palermo.

«Lo chiamano la nonna è perchè è un ragazzo pigro. In campo è molto sveglio ma quando lo vedi entrare fa un ingresso lento. Il giorno della gara è silenzioso, parlava poco. Anche in allenamento voleva essere lasciato in pace. Lo vedevi sempre con quell’atteggiamento particolare. Nel prepartita era indegno, voleva essere lasciato tranquillo, correva a 3-4 chilometri all’ora, poi arrivava il momento di esercitarsi sui tiri e allora dava spettacolo».