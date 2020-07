Balzaretti: «Juve di Sarri ancora un enigma, non si molla così» – VIDEO

Balzaretti: «Juve di Sarri ancora un enigma, non puoi mollare così». L’ex bianconero fa il punto sulla crescita dei bianconeri

Ai microfoni di DAZN, Federico Balzaretti fa il punto sulla crescita della Juventus di Maurizio Sarri tra Milan e Atalanta.

Le sue parole: «La Juventus di Sarri è ancora un enigma. Non tanto da un punto di vista tecnico-tattico, il tecnico toscano ha dato un’identità. La Juve col 4-4-2 difensivo ha maggiore equilibrio ed è meglio messa in campo. Ma la Juve deve crescere ancora dal punto di vista mentale. Col Milan dopo 60 minuti di ottimo calcio, con in mano una fetta di scudetto, non puoi mollare così il colpo. Con l’Atalanta servirà un’ulteriore risposta, sarà una prova molto impegnativa».