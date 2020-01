Balzaretti su Bastoni: «Qualità in costruzione e personalità» – VIDEO

Balzaretti presenta così Bastoni nella preview di Atalanta Inter: «Se Conte lo mette in campo significa che di talento ne ha tanto»

Su DAZN Federico Balzaretti presenta il focus su Alessandro Bastoni, in vista di Atalanta – Inter. «Il classe ’99 si sta imponendo a livelli importanti nell’Inter di Antonio Conte». La differenza tra lui e Godin, secondo il commentatore ex Roma: maggior qualità in costruzione per Bastoni che deve però migliorare dal punto di vista difensivo.

In evidenza anche le parole di mister Conte: «Bastoni è il futuro ma anche il presente dell’Inter. Deve diventare più cattivo nella fase difensiva, però stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni che se fa questo step è un giocatore che ha un futuro molto roseo».