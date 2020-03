Balzaretti: «Tonali perfetto per giocare a 2 in mezzo al campo» – VIDEO

Federico Balzaretti spiega ai microfoni di DAZN le qualità e la visione di gioco di Sandro Tonali, baby fenomeno del Brescia

«Io lo vedo per giocare in due mezzo al campo. Da play potrebbe essere un pochino limitato perchè a livello fisico ha volume, fisico, gamba. Per cui da play, che è un ruolo di ordine, che in questo momento lo limiterebbe nella sua crescita. Lo vedo bene anche interno con vicino un giocatore di palleggio».