Barcellona, Abidal: «Con De Ligt saremmo più forti, il futuro di Messi…»

Barcellona, Eric Abidal fa il punto della situazione in casa blaugrana: ecco le sue parole su Messi ed il mancato arrivo di De Ligt

Eric Abidal, segretario del Barcellona, ha parlato al Mundo Deportivo. Ecco le sue parole: «Oggi De Ligt è in una grande squadra. Non so se sta facendo bene o male, di certo con lui in rosa saremmo una squadra più forte. Noi però dobbiamo rispettare le decisioni dei giocatori».

MESSI – «La domanda è per lui, io spero rimanga. Ha sempre detto che il Barcellona è tutto per lui, che vuol restare. Detto questo stiamo parlando del migliore al mondo e firmare un rinnovo con questo tipo di giocatori non è mai semplice».