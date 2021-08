Barcellona, addio Messi: il retroscena su Romero

Leo Messi ha rotto con il Barcellona: tra i motivi dell’addio c’è anche il mancato acquisto del connazionale Cristian Romero

Alla base della rottura tra Leo Messi e il Barcellona c’è anche il mancato arrivo di Cristian Romero, che nelle prossime ore diventerà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Tottenham.

Come rivelato da Mundo Deportivo, il fuoriclasse argentino non avrebbe digerito il fallimento sul mercato che avrebbe permesso ai blaugrana di assicurarsi il connazionale ormai ex Atalanta.