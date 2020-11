Barcellona, Ansu Fati operato al ginocchio: lungo stop

Intervento al ginocchio per Ansu Fati dopo la rottura del menisco: 4 mesi di stop per il talento del Barcellona

Non arrivano buone notizie per Ansu Fati per il Barcellona. Il 18enne attaccante è stato operato oggi al ginocchio sinistro e dovrà estate ai box per 4 mesi come comunicato dal club blaugrana.

Il baby talento si era infortunato nell’ultimo match contro il Real Betis nella Liga, procurandosi la rottura del menisco interno. Il classe 2002 non rientrerà prima di marzo e tra le altre salterà anche il match di ritorno in Champions League contro la Juventus.