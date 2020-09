Barcellona, Ansu Fati show: doppietta contro il Villareal – VIDEO

È subito Ansu Fati show al Barcellona: il 17enne blaugrana ha segnato una doppietta contro il Villareal – VIDEO

Lo aspettavano tutti, soprattutto i tifosi del Barcellona, e lui non ha deluso. Dopo il rinnovo del contratto Ansu Fati si è presentato con una doppietta nella prima partita in campionato dei blaugrana.

Una rete al 15′ e l’altra al 19′ e tutto a soli 17 anni. Non male come biglietto da visita per lo spagnolo che si appresta a diventare l’ennesimo talento sfornato dalla cantera del Barça.

GOAL BARCA Ansu Fati | Barcelona 1 – 0 Villarreal #BarcaVillarreal pic.twitter.com/lFimoVsgmp — Football is Life (@MHsn_FC) September 27, 2020