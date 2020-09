Barcellona, attesa una risposta di Messi al comunicato della Liga: le ultime

Sono ore caldissime in Spagna per il futuro di Lionel Messi: il fenomeno argentino rilascerà una dichiarazione a breve

Ore frenetiche a Barcellona. Le voci si rincorrono sia sui social che sui siti delle principali testate giornalistiche e tutti aspettano con il fiato sospeso la decisione di Lionel Messi sul suo futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni Messi comunicherà la decisione di restare a Barcellona. Le indiscrezioni si accavallano tra i media argentini e spagnoli. L’attesa per conoscere la decisione finale della Pulce è ai massimi livelli e il primo sito d’informazione ad anticipare il dietrofront dei Messi è Sphera Sports, che in attesa del comunicato ufficiale ha già annunciato sul proprio profilo twitter la permanenza della Pulce con un inequivocabile “Se queda”.

La decisione della Pulce arriverà dopo che la Liga aveva, domenica scorsa, preso una posizione netta a favore del Barcellona sottolineando che “il contratto è attualmente in vigore e prevede una clausola risolutiva applicabile nel caso in cui Messi decidesse di sollecitare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto, eseguita ai sensi dell’articolo 16 del regio decreto 1006/1985, del 26 giugno, in base al quale è regolamentato il rapporto di lavoro speciale degli atleti professionisti”. Gli avvocati del calciatore stanno terminando di delineare una risposta da dare alla Liga in questo senso alla dichiarazione resa dal datore di lavoro domenica scorsa.