Barcellona, Bartomeu: «Abbiamo scelto Koeman, siamo di fronte a una crisi sportiva»

Il presidente del Barcellona ha parlato della crisi e delle decisioni che stanno avvenendo all’interno del club blaugrana

Dopo il vertice di ieri, il presidente del Barcellona Bartomeu ha tenuto oggi una conferenza stampa dove ha annunciato Ronald Koeman come nuovo allenatore. Il patron blaugrana ha parlato, però, anche della crisi del club.

CRISI E DECISIONI – «Sono preoccupato, stiamo pensando alle misure da prendere per ribaltare la situazione intorno alla squadra. L’addio di Abidal è stata una sua decisione. Apprezzo il lavoro che ha svolto negli anni. Non abbiamo voluto dimetterci perché il campionato inizia tra cinque settimane ed è necessario prepararsi. Non abbiamo voluto anticipare le elezioni a causa della pandemia. Nell’Assemblea di ottobre chiuderemo i bilanci. Il 15 marzo potrebbe esserci un nuovo presidente. La cosa più semplice sarebbe stata dimettersi adesso. Siamo di fronte a una crisi sportiva, non istituzionale o di società. Ci sono giocatori che dovranno partire, altri che arriveranno con entusiasmo».

KOEMAN ALLENATORE – «Se non ci saranno cambiamenti, Koeman prenderà le redini della squadra. Lo abbiamo scelto per la sua esperienza, per la sua filosofia e perché conosce il club».