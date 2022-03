Barcellona, Il consigliere di Laporta: «Haaland e Messi? Niente è impossibile»

Ecco le parole del consigliere di Laporta che fanno sognare i tifosi del Barcellona: «Haaland e Messi? Niente è impossibile»

Ecco le parole di Enric Masip, consigliere del presidente del Barcellona Joan Laporta, intervistato da Cadena Cope in merito ad un possibile ritorno di Messi e acquisto di Haaland:

«L’acquisto di Haaland è difficile, ma non impossibile. Ci sono tante variabili da soddisfare, ma la più importante è una: prima di acquistare il club deve fare delle cessioni. Il ritorno di Messi? Come ho detto per Haaland, niente è impossibile, ma posso dire che al momento non ci sono stati contatti fra le parti».