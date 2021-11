Barcellona, Dani Alves: «Volevo tornare da tempo. Qui per vincere ancora»

Dani Alves parla del suo ritorno al Barcellona. Il terzino destro brasiliano è carico e pronto a ricominciare da dove aveva lasciato

Ai microfoni di Barca TV, Dani Alves ha parlato del suo ritorno in blaugrana.

RITORNO – «Sono ancora sotto shock. Volevo tornare qui da molto tempo, ora cercheremo di far tornare il Barcellona ai suoi livelli. Sarà un lungo lavoro ma dobbiamo ma dobbiamo accorciare i tempi, non possiamo sbagliare. Affronterò una sfida incredibile, una di quelle più affascinanti. Ci sono due maglie che quando le indosso mi sento un supereroe, quella del Barca e quella della mia Nazionale».

CARICA – «Tutti rappresentiamo il Barça, dai giocatori ai tifosi. Non si può smettere di sostenere la squadra. Qui ho vissuto i momenti migliori della mia carriera, dovevo tornare per forza. Sono sorpreso di averlo fatto da giocatore, ma sarei tornato anche in un altro ruolo. Dobbiamo tornare a pensare che questo sia il miglior club del mondo, è ora di unirci e di tifare tutti insieme».