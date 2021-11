Caso Hamraoui, anche Abidal tra i sospettati: presto l’interrogatorio

Caso Hamraoui, tra i sospettati dell’aggressione alla calciatrice anche l’ex difensore del Barcellona Eric Abidal: le ultime

Come svelato da Le Monde, anche Eric Abidal è tra i sospettati per l’aggressione a Kheira Hamraoui, calciatrice del Psg femminile aggredita in strada da uomini incappucciati ad inizio mese. L’ex difensore del Barcellona avrebbe avuto una relazione extra-coniugale con la giocatrice, tanto è vero che la sim del telefono della Hamraoui sarebbe intestata al francese.

Presto l’interrogatorio, che potrebbe coinvolgere anche Hayet Abidal, ex compagna dell’ex calciatore. Uno degli aggressori, infatti, avrebbe urlato questa frase all’indirizzo della Hamraoui: “Allora, andiamo a letto con uomini sposati?”.