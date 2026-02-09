Barcellona News
Barcellona, appuntamento storico: c’è la data per le prossime elezioni presidenziali! Laporta si dimette per ricandidarsi: il punto sul club blaugrana
Il futuro istituzionale del Barcellona ha ora una data cerchiata in rosso sul calendario: il 15 marzo 2026. Con un annuncio formale diffuso oggi, lunedì 9 febbraio, la Giunta Direttiva del club blaugrana ha dato ufficialmente il via all’iter che porterà all’elezione del nuovo numero uno della società. Una mossa che ha innescato un automatismo statutario immediato: le dimissioni dell’attuale presidente Joan Laporta.
Il massimo dirigente catalano ha lasciato la carica, un passaggio tecnico obbligatorio per potersi presentare nuovamente come candidato e correre per la rielezione. Durante questo periodo di transizione, che durerà fino all’insediamento del vincitore previsto per il 1° luglio, la guida del club passa nelle mani di Rafa Yuste, attuale vicepresidente sportivo e braccio destro fidato di Laporta, che assumerà il ruolo di presidente ad interim.
Il calendario elettorale, come riportato da Calcio e Finanza, è serratissimo. Già domani avverrà il sorteggio per la Commissione elettorale, mentre dal 15 al 19 febbraio i soci potranno consultare il censimento. La fase cruciale per gli aspiranti presidenti andrà dal 23 febbraio al 2 marzo, finestra temporale utile per presentare le candidature che dovranno essere sostenute dalle firme di almeno il 50% dei compromisarios dell’Assemblea. Superata la verifica (3-5 marzo), la campagna elettorale vera e propria si accenderà dal 6 al 13 marzo, con il giorno di silenzio fissato alla vigilia del voto.
Per questa tornata, definita storica trattandosi delle quindicesime elezioni dal 1953, il Barcellona ha predisposto cinque seggi fisici: oltre al capoluogo, si voterà a Girona, Lleida, Tarragona e nel Principato di Andorra. A differenza del 2021, non sarà ammesso il voto per corrispondenza. Potranno esprimere la propria preferenza tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno un anno, mentre chi ambisce alla poltrona più alta del Camp Nou dovrà vantare un’anzianità di tessera di almeno dieci anni.
