Barcellona, Eto’o non ci sta: «Messi via? Il club dovrebbe cambiare nome»

Samuel Eto’o ha commentato la situazione in casa Barcellona legata a Lionel Messi

Samuel Eto’o parla da tifoso del Barcellona e non ci sta alle notizie che vorrebbero Lionel Messi lontano dai blaugrana. In una intervista a Tyc Sports, il camerunese si è detto dispiaciuto per quanto sta accadendo tra i catalani e la Pulce.

«Dobbiamo fare di tutto perché Leo finisca la carriera con il Barcellona. Per me è come un figlio, gli voglio bene come fosse uno della mia famiglia, il Barcellona è Messi. E anche Messi è il Barcellona. Se dovessimo lasciarlo andar via, beh, a quel punto non saremmo più degni di chiamarci Barça. Dovremmo trovare un altro nome perché non posso immaginarmi il Barcellona senza Messi. Abbiamo la chance di avere nelle nostre fila per tutta la carriera il più forte giocatore di tutti i tempi, bisogna fare qualsiasi cosa perché ciò accada. Spero che chi decide, lo faccia per il bene del club».