Barcellona, Ferran Torres si presenta: «Sempre detto che sarei tornato in Spagna»

Il neo acquisto del Barcellona Ferran Torres si è presentato in conferenza stampa

Ferran Torres, neo acquisto del Barcellona, si è presentato al mondo blaugrana in conferenza stampa.

RITORNO IN SPAGNA – «Ho sempre detto che sono andato al Manchester City con l’idea di tornare in uno dei grandi club della Spagna e quando è arrivato il Barça non ci ho pensato. È una grande opportunità per me. Il Barcellona è uno dei migliori club al mondo e so che ci sarà competizione per giocare. Voglio lavorare e fare il meglio per portare in alto questo club».

RUOLO – «Sono un attaccante, ma gioco da ala destra. Diciamo che la cosa importante è giocare e non dove gioco in campo».

CONDIZIONI – «Come procede il mio recupero? L’infortunio sta andando molto bene. Abbiamo terminato il recupero. Sto bene. Spero di essere a disposizione anche prima della Supercoppa. Mi piacciono le sfide».