Barcellona, Flick dopo la rimonta epica contro l’Atletico Madrid: «Abbiamo creduto nel nostro stile»

Barcellona, le parole del tecnico Hans Flick dopo la vittoria ottenuta in rimonta contro l’Atletico Madrid ieri sera «Abbiamo creduto nel nostro stile»

Il Barcellona di Hans Flick torna in vetta a La Liga dopo la clamorosa rimonta contro l’Atletico Madrid di ieri sera: da 2-0 a 4-2 in meno di mezzora con i gol di Lewandowski, la doppietta di Ferran Torres e Lamine Yamal. Adesso i blaugrana sono a pari punti con il Real Madrid con una partita da recuperare contro l’Osasuna. Di seguito le parole del tecnico tedesco dopo la partita.

VITTORIA – «Abbiamo avuto molto possesso palla, anche nel primo tempo. Abbiamo commesso qualche errore e dato all’Atletico la possibilità di segnare due gol. Ma abbiamo creduto nel nostro stile. C’è un ottimo rapporto in campo e nello spogliatoio; tutti lavorano nella stessa direzione; siamo una famiglia. Quello che provo come allenatore è incredibile. Mi piace molto lavorare per questo club».

PARAGONI CON IL PASSATO – «Non so se il mio periodo qui è simile al mio periodo al Bayern perché erano situazioni diverse. Stavamo affrontando il periodo del COVID ed era una situazione totalmente diversa, ma quello che sento è molto buono. C’è la fiducia che possiamo fare grandi cose insieme. Penso che abbiamo giocato bene nel primo tempo. Dopo aver subito due gol, abbiamo dimostrato una grande mentalità. Abbiamo lottato e creato occasioni incredibili. Sono molto contento per la squadra, il club e i tifosi».

REAZIONE – «Sì, è stata sicuramente la cosa più importante. Ma giochiamo come ci alleniamo e loro stanno andando molto bene. Siamo molto fiduciosi di come vogliamo giocare e quando questa squadra commette un errore, ne trae vantaggio. Sono una squadra fantastica, con passione. Yamal? Lamine ha fatto una grande partita oggi e il gol è stato molto importante per noi. Lewandowski? Abbiamo avuto una reazione molto positiva dopo aver discusso se ci fosse o meno un fallo di mano nel gol dell’Atlético. Con il loro gol, abbiamo iniziato a credere di poter cambiare il risultato».