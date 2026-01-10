Barcellona, arriva la decisione sul futuro di Rashford: i blaugrana non hanno più dubbi, ecco cosa sta succedendo

Barcellona, svolta sul futuro di Rashford: i blaugrana hanno deciso, il punto sulla situazione. Tutti gli aggiornamenti

Il Barcellona ha comunicato a Marcus Rashford e al suo entourage la volontà di puntare su di lui anche oltre l’attuale stagione. Come riportato da Fabrizio Romano, il club catalano è molto soddisfatto del rendimento dell’attaccante inglese e ha espresso l’intenzione di trattenerlo, pur senza aver ancora deciso se attivare l’opzione di acquisto prevista nel contratto.

L’accordo include una clausola da 30 milioni di euro, ma al momento non ci sono certezze sul riscatto. La decisione definitiva verrà presa più avanti e dipenderà anche dalla situazione economica del Barça, un elemento che continua a influenzare in modo significativo le strategie di mercato della società.

Nonostante le valutazioni ancora in corso, all’interno della dirigenza blaugrana filtra un forte apprezzamento per l’impatto di Rashford. Il classe 1997 ha convinto tutti per atteggiamento e rendimento, elementi che potrebbero spingere il club a fare un passo decisivo nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

