Barcellona Girona, che magie di Messi! L’argentino incanta con una doppietta – VIDEO

Il peggio è ormai alle spalle e Lionel Messi è tornato ad incantare come ha sempre fatto: che magie con il Girona

Il Barcellona è tornato in campo in vista dell’inizio della Liga e lo ha fatto in un’amichevole contro il Girona. Gli occhi di tutti erano puntati su Lionel Messi alla prima partita dopo il caos sollevato in estate per la sua falsa partenza.

L’argentino sembra essersi messo il peggio alle spalle a giudicare dalla prova offerta. Prima ha servito un cioccolatino per Trincao che ha portato al gol di Coutinho poi ha gelato il portiere avversario con un destro a giro da fuori area.

Messi is unbelievable, that vision to make that pass and that finish with his "weak" foot WTF 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/9Vn28xg6AX — mx (new acc) (@MessiMX10i) September 16, 2020