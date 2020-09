Barcellona, il saluto di Rakitic: «Mi sono sentito a casa in questi anni»

L’ex giocatore del Barcellona, Ivan Rakitic, ha salutato in conferenza stampa il club blaugrana dopo il suo passaggio al Siviglia

Ivan Rakitic ha salutato in conferenza stampa il Barcellona dove ha giocato per sei anni. Il centrocampista croato si è trasferito al Siviglia. Ecco le sue dichiarazioni:

«Grazie per essere qui e grazie al presidente per le belle parole e per l’opportunità di salutare il club in questo modo. In questi sei anni mi sono sentito a casa e vincere tutti questi titoli è stata un’esperienza unica. Voglio ringraziare tutti, dai tifosi agli allenatori, fino ai collaboratori e ai compagni di squadra. Sono scese delle lacrime e questo significa molto per me. Spero che i tifosi si siano divertiti anche se ci sono stati momenti difficili. Arrivare a questa decisione non è stato semplice: è stata la squadra in cui ho trascorso più tempo. Il momento migliore? La finale di Berlino, ma anche il Mondiale per Club. La Supercoppa, i campionati, ricordo soprattutto il mio primo titolo, la Copa del Rey. Sono felice di tutte le vittorie ottenute»