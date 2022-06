De Ligt Barcellona, il piano dei blaugrana per il 2023

Dalla Spagna sono sicuri: il Barcellona prepara l’assalto per l’estate del 2023 a De Ligt della Juve

Il difensore olandese dovrebbe restare in bianconero in questa stagione e non dovesse arrivare il rinnovo, gli spagnoli potrebbero strapparlo a una cifra più bassa rispetto alla clausola del contratto. Lo riporta il Mundo Deportivo.