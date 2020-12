Barcellona-Juve, quattro tegole per Koeman: saranno assenti al Camp Nou nell’ultima sfida della fase a gironi di Champions League

Vigilia di Champions League per Barcellona e Juve, che domani sera si affronteranno al Camp Nou per decretare il primo posto nel girone G. Come riferito dal Corriere di Torino, Koeman dovrà rinunciare a quattro suoi giocatori.

I blaugrana non avranno a disposizione Dembelè, Piqué, Ansu Fati e Sergi Roberto. Quattro tegole per la squadra spagnola in vista dell’ultimo impegno della fase a gironi di Champions.