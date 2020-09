Barcellona, Koeman “taglia” anche la stellina Riqui Puig

Ronald Koeman continua nella sua epurazione al Barcellona: il tecnico ha comunicato a Riqui Puig che non farà affidamento su di lui

Ronald Koeman prosegue nella rivoluzione a tinte blaugrana. Il tecnico del Barcellona, dopo aver comunicato a Rakitic, Vidal e Suarez che non farà affidamento su di loro, ha fatto lo stesso con la stellina Riqui Puig.

‘Rac1’ sottolinea come il tecnico olandese ha deciso di non contare nemmeno sul 21enne per la prossima stagione: il canterano dovrà trovarsi una nuova squadra per proseguire la sua giovane carriera da qui al termine del calciomercato. Via in prestito, per giocare, e magari tornare nel 2021 per avere un ruolo da protagonista.