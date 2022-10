Barcellona, Laporta: «Il rigore non dato a Dembele a San Siro è scandaloso»

Il presidente del Barcellona è tornato a parlare del rigore non assegnato ai blaugrana nella sfida contro l’Inter di Champions

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato ai canali ufficiali blaugrana di vari argomenti tra cui gli errori arbitrali nella sfida di Champions League contro l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni.

INTER – «Non mi aspettavo di arrivare così a questo punto, staff tecnico e allenatore hanno fatto di tutto per essere competitivi. Il girone è difficile, col Bayern abbiamo fatto un buon risultato ma il rigore non assegnato dal VAR a Milano su Dembele è scandaloso. L’arbitraggio non ci è piaciuto, ovvio. Ho reagito come dovevo e parlato con l’UEFA, ma non si può tornare indietro…».

XAVI – «Abbiamo rinnovato la squadra, siamo in costruzione e servono aggiustamenti, ma la fiducia è intatta sia verso Xavi che verso i giocatori. Ho detto loro di andare avanti, di lasciar perdere la Champions e concentrarsi adesso sulla Liga».

CHAMPIONS – «Ha un impatto, ma non è una questione che cambia con 30-35 milioni. Dobbiamo continuare a cercare sponsorizzazioni e competere in Europa, l’impatto netto sarà più basso del previsto. Il Camp Nou l’altra sera era impressionante, con un pubblico da grandi serate. Non avevamo purtroppo programmato quel secondo tempo, in cui l’Inter ha giocato bene in contropiede. Dico ai tifosi di continuare a crederci, abbiamo un’ottima squadra che ha tutto per farci gioire. Devono supportare Xavi».