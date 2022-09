Barcellona, Laporta rivuole Messi: sul tavolo 35 milioni di arretrati

Il presidente del Barcellona Laporta punta al ritorno di Messi in Catalogna. Ecco i dettagli della possibile operazione per la prossima stagione

Secondo El Periódico, il Barcellona è al lavoro per il ritorno di Lionel Messi a partire dal 1° luglio 2023. Sarà Joan Laporta in prima persona a muovere i fili dell’operazione. Situazione non semplice poiché secondo alcune fonti il club catalano deve ancora al giocatore 35 milioni di euro di arretrati, situazione che rischia di complicare molto le cose.

Le rescissioni di calciatori come Piquè e Jordi Alba però potrebbero giocare a favore della trattativa.