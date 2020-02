Anche il ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, è intervenuto sulle voci che vedono il Barcellona in forte pressing su Lautaro Martinez

Intervistato da As, il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha commentato le voci che vedono il Barcellona in forte pressing su Lautaro Martinez.

«Non spetta a me dire se il Barça lo vuole, ma se cercano un attaccante per età e rendimento… Dopo Mbappé, è il giocatore che tutti vogliono. Però è già in un un grande club, non sarà facile strapparlo all’Inter»