Barcellona, Lenglet: «Napoli? Difficile da battere. Mertens letale vicino alla porta»

Clement Lenglet, difensore del Barcellona, ha parlato della sfida di Champions League contro il Napoli. Ecco le sue parole:

NAPOLI – «Il Napoli è difficile da battere abbiamo un piccolo vantaggio. Dovremmo giocare una bella partita per qualificarci e andare in Portogallo. Lotteremo per andare il più avanti possibile».

MERTENS – «Non ho potuto giocare contro di lui nella gara di andata, ma l’ho fatto in pre-campionato. E’ molto veloce nei primi tre metri, si muove bene, gli piace andare dietro ai difensori ed è letale vicino alla porta. Ha segnato un bel gol nella gara di andata».