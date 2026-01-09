Connect with us

Barcellona, Marc Bernal in uscita? I blaugrana pensano ad un prestito: c’è già la fila!

Barcellona, Marc Bernal in uscita? I blaugrana pensano ad un prestito: c’è già la fila per il centrocampista spagnolo! Ecco chi lo vuole

Il futuro immediato di Marc Bernal potrebbe essere lontano dal Camp Nou. Secondo l’esperto Fabrizio Romano, il Barcellona sta valutando l’ipotesi di cedere in prestito il promettente centrocampista classe 2007. L’obiettivo dei Blaugrana è garantire al gioiello della Masia un minutaggio costante per favorirne la crescita. Tra le pretendenti nella Liga spagnola spicca il Girona, club molto attento alla situazione del mediano iberico.

PAROLE – «Il Barcellona sta valutando la possibilità di un prestito per Marc Bernal in questa sessione di mercato per aiutarlo a giocare con regolarità. Diversi club sono attenti alla situazione, tra cui il Girona»

