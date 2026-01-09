Barcellona News
Barcellona, Marc Bernal in uscita? I blaugrana pensano ad un prestito: c’è già la fila!
Barcellona, Marc Bernal in uscita? I blaugrana pensano ad un prestito: c’è già la fila per il centrocampista spagnolo! Ecco chi lo vuole
Il futuro immediato di Marc Bernal potrebbe essere lontano dal Camp Nou. Secondo l’esperto Fabrizio Romano, il Barcellona sta valutando l’ipotesi di cedere in prestito il promettente centrocampista classe 2007. L’obiettivo dei Blaugrana è garantire al gioiello della Masia un minutaggio costante per favorirne la crescita. Tra le pretendenti nella Liga spagnola spicca il Girona, club molto attento alla situazione del mediano iberico.
🚨🔵🔴 Barcelona are considering possible loan exit for Marc Bernal in this window to help him play regularly.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 9, 2026
Several clubs are attentive to the situation, including Girona. pic.twitter.com/6l7eadm0wn
PAROLE – «Il Barcellona sta valutando la possibilità di un prestito per Marc Bernal in questa sessione di mercato per aiutarlo a giocare con regolarità. Diversi club sono attenti alla situazione, tra cui il Girona»