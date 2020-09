Barcellona, Messi è arrivato al centro sportivo blaugrana – FOTO

Fine della telenovela. Come era logico aspettarsi Lionel Messi è arrivato alla Ciutat Esportiva Joan Gamper, il centro sportivo del Barcellona.

Il capitano del Barça è arrivato alle 15:57 circondato da una moltitudine di telecamere e fotografi che lo aspettavano. È stato il primo ad arrivare tra tutti i suoi compagni di squadra. L’argentino, che si unisce una settimana dopo il resto dei giocatori blaugrana, è stato convocato da Ronald Koeman una seduta dalle 17:30.

Leo Messi returns to Barca training for the first time since asking to leave the club 📸 pic.twitter.com/oqxdBr0rJ2

— B/R Football (@brfootball) September 7, 2020