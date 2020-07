Barcellona Napoli, tra infortuni e gol subiti: emergenza difesa per gli azzurri, Gattuso dovrà cercare di correre ai ripari

Il Napoli di Gennaro Gattuso dovrà fare molta attenzione. Gli azzurri – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – sono in difficoltà nella fase difensiva.

Sono troppe le reti subite nell’ultimo periodo, la squadra concede troppo. Un fattore da non sottovalutare in vista del match contro il Barcellona. Non solo, il tecnico dei partenopei dovrà fare attenzione anche agli infortuni. Maksimovic e Manolas sono a rischio per la sfida con la Lazio e in dubbio per la sfida di Champions.