Barcellona, obiettivo rinnovo per Ter Stegen: le cifre e i dettagli

Il Barcellona punta al rinnovo di Ter Stegen: ecco la proposta della società blaugrana all’entourage del portiere

Il Barcellona intende blindare Marc-André ter Stegen, portiere blaugrana e della nazionale tedesca. L’estremo difensore ha estimatori in tutta Europa, ma i catalani stanno trattando il rinnovo con il suo entourage.

Estensione del contratto fino al 2024, con uno stipendio pari a 6,3 milioni l’anno più bonus: questa la proposta proveniente dai campioni di Spagna in carica per restare in Catalogna.