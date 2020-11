Pedri rivelazione del Barcellona di Koeman. Nel suo contratto con i blaugrana una clausola da 400 milioni

Pedri è la rivelazione più sorprendente del nuovo Barcellona di Koeman. Il gioiellino non ancora 18enne ha incantato nelle prime partite di Champions League andato subito a segno contro il Ferencvaros e mettendosi in evidenza contro la Juventus.

Il Barça lo ha acquistato l’ultima estate per 5 milioni di euro dal Las Palmas e nel contratto in scadenza nel 2022 avrebbe fissato una clausola da 400 milioni di euro come riporta la versione spagnola di Goal. Questo per blindarlo da possibili assalti delle altre big europee, come avvenuto anche per l’altro gioiellino Ansu Fati.