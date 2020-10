Gerard Piqué avrebbe accettato di ricevere dal Barcellona metà dello stipendio di questa stagione

Il Barcellona non naviga in acque calme dal punto di vista economico, e la pandemia da Coronavirus non ha aiutato i blaugrana. E così, la stessa società catalana, avrebbe chiesto ai propri giocatori di venirgli incontro. Tra questi ci sarebbe Piqué.

Secondo quanto riportato da Sport, Gerard Piqué avrebbe accettato la riduzione del 50% del suo stipendio in questa stagione. Lenglet, Ter Stegen e DeJong, invece, hanno concordato col Barcellona una riduzione del 30%.