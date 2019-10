Barcellona, Piquè: «Per Neymar alcuni di noi disposti ad abbassarsi lo stipendio»

Per tutta l’estate sembrava essere ad un passo dal ritorno al Barcellona, alla fine la trattativa si è complicata e Neymar è rimasto al Psg

Neymar al Barcellona, lui voleva tornare, i suoi compagni lo volevano a tutti i costi. Il difensore dei catalani Piquè ha svelato anche un retroscena che riguarda proprio il brasiliano. Ecco le sue parole ai microfoni del Larguero de la Cadena Ser.

«Consigliammo a Neymar di restare. Gli dicemmo che sarebbe andato in una prigione d’oro, ma non sarebbe stato felice. Parlando con il presidente Bartomeu questa estate molti calciatori erano propensi a ritoccare lo stipendio per adeguare il fair play finanziario. Bisognava trovare una formula per le esigenze del club e del calciatore. La società disse che era una buona idea, ma poi ci furono altri problemi e la trattativa non si è concretizzata».

CLASICO – «Credo che non è stata una decisione giusta quella di rimandare la partita. In Spagna non sono soliti episodi di violenza. Per la Liga e per i club non è stata la decisione migliore. Giocheremo di mercoledì e non sarà la stessa cosa».