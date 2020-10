Barcellona, Pjanic: «Contento di tornare. Ho buoni ricordi della Juventus»

Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus

È Miralem Pjanic a parlare dalla sala stampa dell’Allianz Stadium alla vigilia di Juventus-Barcellona, match di Champions League in programma domani alle 21.

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENTUS NEWS 24

«Sono davvero contento di tornare a Torino, ed emozionato di giocare con la mia ex squadra. Sono stato 4 anni qui ed ho ricordi buoni. Sono contento di rivedere le persone con cui ho lavorato, la squadra e tutto lo staff. Ma sono qui per preparare una partita difficile contro un avversario forte che vuole arrivare primo come noi. So che mentalità hanno e che sentono molto questa partita. Vogliamo essere preparati».