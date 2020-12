Barcellona, Pjanic: «La Juventus deve sempre vincere. Su Ronaldo…»

Le dichiarazioni di Miralem Pjanic alla Gazzetta dello Sport in vista di Barcellona-Juventus di Champions League

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla sua vecchia squadra e anche sul Barcellona. In Champions è stato titolare in 5 partite su 5, e il Barcellona le ha vinte tutte, ma in campionato non gioca con continuità e il Barça è a -12 dalla vetta.

LA JUVE – «I bianconeri hanno sempre l’obbligo di vincere, i problemi sono normali ma si superano».

BARCELLONA – «Persi troppi punti in campionato, io più di così non so cosa fare. Al Barcellona gioco poco e non so perché».

MESSI E RONALDO – «Messi e CR7 esempi per tutti ma chapeau a Ibra, ha dato leadership al Milan».